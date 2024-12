Il PD di Modica , chiede responsabilità e spirito di servizio per salvare la Città

Oggi, di fronte a una realtà che non può più essere ignorata – scrive il segretario del PD Salvatore Poidomani – anche una parte della maggioranza (il manifesto dei 9 consiglieri dissidenti è emblematico dei profondi dissidi all’interno e di una diversa visione nella gestione della crisi finanziaria) ha dovuto riconoscere la gravità della situazione, confermando le preoccupazioni che il Partito Democratico ha espresso con costanza negli anni. La crisi, che non è più solo finanziaria, ma ormai politica, pone tutti di fronte a scelte che possono essere anche dolorose e traumatiche, ma che devono essere soprattutto chiare, tempestive ed utili per garantire la sopravvivenza amministrativa della nostra comunità. La risposta non può essere fondata su ambiguità, polemica ed immobilismo, ma su senso di responsabilità, coraggio e, soprattutto, sull’impegno collettivo di tutte le forze vive della Città – sociali, economiche, culturali e associative. Per questo motivo, il Partito Democratico lancia un appello a superare le divisioni politiche e le contrapposizioni personali per tracciare un percorso chiaro e condiviso che consenta a Modica non solo di uscire da questa drammatica situazione, proteggendo le prossime generazioni dall’immane peso degli errori del passato, ma anche e soprattutto di restituire fiducia nelle istituzioni e speranza e prospettive concrete alla nostra comunità. Chiediamo – continua Poidomani – un patto per Modica, basato su trasparenza, competenza e partecipazione, che ponga al centro la tutela dei servizi essenziali, il sostegno alle famiglie, il rilancio delle attività produttive e un nuovo modello di gestione seria, virtuosa e sostenibile delle risorse pubbliche. Il Partito Democratico – conclude il segretario del partito – è pronto a fare la propria parte, con responsabilità e determinazione, mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie idee per trasformare questa crisi in un’opportunità di riscatto per la Città.

