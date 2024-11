Landini chiama alla rivolta sociale…l’opinione di Rita Faletti

Oggi, venerdì 29 novembre, San Saturnino, sciopero generale di 4 ore indetto da Cgil e Uil. In 24 mesi ci sono stati 512 scioperi con una media di 1,42 al giorno. Siamo riusciti così a festeggiare tutti i santi del calendario senza scontentarne alcuno e realizzare la pienezza della democrazia da quando Meloni e la sua pericolosa destra sono al governo del paese. Landini e Bombardieri, ma la bombarda è lui, Maurizio Landini, il Che Guevara del sindacalismo, ha chiamato gli italiani alla “rivolta sociale” contro una maggioranza che è minoranza nel paese. Detto dal segretario del sindacato più potente a una piazza accalorata è comprensibile ma se per curiosità si va a verificare, si scopre che il numero degli iscritti alla Cgil è di molto inferiore al numero di elettori che hanno portato i partiti del centro destra al governo. E Landini casca dal palco, ma non demorde: “Bisogna rivoltare l’Italia come un calzino”, proclama infervorato, in mezzo a bandiere e rappresentanti del mondo sindacale, di Verdi e Sinistra, con Fratoianni che ribadisce la necessità della rivolta, e gli immancabili centri sociali. Il Landini Che Guevara fa da tempo quello che non fa il Pd, l’opposizione, e usa gli scioperi per accreditarsi come politico ma dimenticando, a danno dei lavoratori, che il suo lavoro è un altro. Tant’è che il Garante per gli scioperi ha intimato a Cgil e Uil di uniformarsi ai dettami di legge per quanto riguarda gli intervalli ammessi tra una mobilitazione e l’altra nei servizi essenziali. Salvini è intervenuto dimezzando le ore di sciopero e Schlein ha accusato il Governo di negare il diritto di sciopero. Il che è falso dal momento che dall’inizio di questa legislatura sono stati organizzati ben tre scioperi generali consecutivi contro la manovra finanziaria. Il governo non si è mai sottratto al confronto e ha ascoltato le proposte, come quella del cuneo fiscale, avanzata proprio da industriali e sindacati, finalizzate ad aiutare le fasce medio-basse di reddito. E’ piuttosto Landini a voler far credere che non c’è possibilità di dialogo con il governo e dichiarare lo sciopero prima ancora di averne discusso i contenuti con l’esecutivo per arrivare a un muro contro muro. Le mobilitazioni sono legittime ma l’eccessivo ricorso ne vanifica l’importanza e l’efficacia, riducendole a mero strumento di attacco al governo. La legge di Bilancio non è perfetta, ma i ministri competenti ci stanno lavorando per trovare soluzioni. Quello che è grave è l’uso avventato delle parole che Landini farebbe bene a pesare prima di pronunciare in un momento difficile. Riprovevoli le ultime: “Il Governo e il Parlamento non rappresentano gli italiani”.

Salva