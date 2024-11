Sisma ’90, Pogliese e Sallemi (FDI): “Governo Meloni sblocca i rimborsi, attesi da anni, ai cittadini”

“Una notizia attesa da anni e finalmente concreta per i cittadini del sud-est siciliano. Si concretizza infatti un passo decisivo verso la giustizia e il risarcimento per le vittime del terremoto del 1990. Entro la fine dell’anno, saranno liquidati i rimborsi fiscali legati al Sisma ’90. Ciò grazie all’impegno del governo Meloni e all’intenso lavoro di squadra di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano i senatori Salvo Pogliese e Salvo Sallemi.

Poi gli esponenti di Fratelli d’Italia proseguono: “Questo risultato straordinario è il frutto di un impegno costante e determinato. Ringraziamo il collega deputato Luca Cannata che ha seguito in Commissione Bilancio l’iter che ha portato ai rimborsi. Dopo un lavoro tecnico molto approfondito e all’esito di un confronto con l’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle Entrate è stata confermata la decisione di procedere al rimborso diretto. Ciò consentirà una maggiore rapidità nel percorso relativo al rimborso e che vedrà un investimento di 180 milioni di euro. Una vittoria storica per i cittadini che hanno sofferto ingiustamente per troppo tempo. In poco meno di due anni il governo Meloni ha impresso una svolta epocale dando risposte concrete alla Sicilia e ai cittadini che vedono uno Stato vicino, presente e attento dopo anni di promesse disattese”.

