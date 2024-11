Monterosso Almo. Giornata Internazione contro la Violenza alle donne 2024

Oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, l’Amministrazione comunale, l’Arci, La Casa delle donne di Ragusa organizzano, presso l’auditorium di via Roma, alle 18,30, ad un evento culturale con uno spettacolo teatrale dal titolo “Artemisia la Pittora”. Lo spettacolo ha come fulcro il processo per stupro subìto da Artemisia, la prima donna “pittora” del 1600. Nello spettacolo l’attrice veste i panni di una donna contemporanea andando oltre l’abuso e le ingiustizie subite; Giulia narra la sua personale battaglia per comprendere il ritardo delle donne nell’arte. La storia così si sviluppa tra il 1600 e l’epoca attuale, offrendo uno sguardo sulla parità di genere.

