Il Modica Calcio riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Avola

Martedì ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio che ha visto il mister, Pasquale Ferrara, guidare il gruppo dalle 15 al “Vincenzo Barone”. Risveglio muscolare per la squadra che da domenica avrà di nuovo Incatasciato in mezzo al campo e ha trovato in Aldair Neto un grande interprete. Oggi il gruppo ha lavorato in palestra dalle 9:30 per poi passare al campo, tutto nel Centro Sportivo Airone.

Lavoro differenziato per Palmisano, Francofonte, Cappello e Vitelli, impegnati a smaltire i rispettivi acciacchi, in attesa del loro importante recupero. Il gruppo è coeso e pronto ad affrontare le prossime sfide, a partire dalla trasferta di Avola prevista per Domenica

