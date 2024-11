Pozzallo, incontro sulla problematica tariffe e sportello Iblea Acque

Si è svolto a Palazzo “La Pira” il secondo incontro tra il Sindaco e i rappresentanti dei tre sodalizi di Pozzallo “Società Marinara, Società Operaia, Società Carrettieri e Contadini” per discutere sulla questione di Iblea Acque.

I rappresentanti dei tre Sodalizi hanno chiesto al Sindaco di farsi portavoce nei confronti di Iblea Acque per garantire il servizio dello sportello almeno tre giorni alla settimana, considerato l’enorme flusso di utenti.

Dopo ampia e lunga discussione, si è stabilito di rincontrarsi venerdì prossimo alle ore 15:00 per approfondire la questione del grande aumento delle tariffe e per capire meglio il metodo di calcolo delle stesse.

Il Sindaco ha informato i partecipanti alla riunione che anche il Consiglio Comunale intende organizzare una seduta sull’argomento.

