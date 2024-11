Il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah…l’opinione di Rita Faletti

Ieri sera iI primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un piano per il cessate il fuoco tra Israele e il Partito di Dio. La tregua, proposta dagli Stati Uniti, avrà una durata di 60 giorni, sempre che Hezbollah ne rispetti i termini. In caso di violazione, il premier ha detto che Israele manterrà “la piena libertà” di rispondere in caso di attacco. Mentre parlava, i bombardamenti israeliani sul centro di Beirut si intensificavano quasi a sottolineare le parole del premier. Netanyahu non si è dilungato in dettagli, si è limitato a motivare la decisione di ascoltare la proposta americana con il forte indebolimento del gruppo paramilitare sciita dopo l’uccisione di Nasrallah, di tutti i leader e di migliaia di terroristi. Da settembre, quando Tsahal è entrato nella fascia di territorio al confine con Israele controllata da Hezbollah, ad oggi, l’Idf ha occupato villaggi e cittadine, distrutto infrastrutture sotterranee, razzi e missili e sequestrato casa per casa un arsenale gigantesco di armi. Negli ultimi giorni si è spinto oltre, raggiungendo il fiume Litani, che Hezbollah non avrebbe dovuto superare se avesse rispettato la risoluzione 1701 dell’Onu che era finalizzata ad impedire il contatto diretto tra Israele e i terroristi libanesi. Una sorta di cuscinetto in difesa dei cittadini della Galilea che potranno presto tornare nelle loro abitazioni abbandonate dopo gli attacchi che si sono ripetuti per mesi quasi quotidianamente. La tregua consentirà a Israele di portare a casa gli ostaggi nelle mani dei terroristi e riarmare le proprie truppe con armi sofisticate e più efficaci a proteggersi contro attacchi quasi scontati. L’accordo prevede che Tsahal si ritiri dalle fasce catturate e sia sostituito dall’esercito regolare libanese che dovrà schierarsi nella parte sud del Libano, al confine con Israele, mentre Hezbollah dovrà arretrare oltre il fiume Litani e posizionare le sue piattaforme di lancio più a nord. Condizioni che di fatto segnano la resa del gruppo terrorista che aveva promesso di fermare gli attacchi allo stato ebraico quando si fossero fermati gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Dell’accordo fa parte un documento dell’amministrazione Biden che garantisce il sostegno a Israele nel caso di violazione da parte di Hezbollah. Considerando la durata della tregua, al suo scadere ci sarà Trump alla Casa Bianca, il quale non si opporrà certo alla clausola che autorizza Israele all’uso automatico della forza. Netanyahu ha avuto ragione. Se avesse ceduto tempo addietro alle insistenze dell’Ue e dell’America per un cessate il fuoco, non avrebbe raggiunto un risultato insperato solo qualche mese fa. Oggi, Hamas è rimasto solo, sacrificato dall’Iran che ha ritenuto di dover dare l’ok all’accordo per salvare quello che rimane del suo proxy più prezioso. Il premier israeliano ha aggiunto che è giunto il momento di aumentare le pressioni sul gruppo terrorista palestinese perché consegni gli ostaggi e sull’Iran per evitare che la teocrazia abbia l’arma nucleare.

