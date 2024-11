Turismo sostenibile, la ricetta Scicli nel dibattito a Malta

Anche quest’anno il Comune di Scicli è ospite del Mediterranean Tourism Foundation di Malta che all’Hotel Hilton ha dato appuntamento ad attori istituzionali e a privati che gravitano nell’area mediterranea per discutere dei temi della pace e dello scambio culturale fra i popoli.

Il sindaco Mario Marino e una delegazione della giunta e del consiglio comunale sono stati ospiti dell’Mtf e al primo cittadino di Scicli è toccato affrontare i temi della sostenibilità del turismo a fronte dei fenomeni di overtourism che affliggono le città meta del turismo.

In questo senso è stato illustrato il modello Scicli, di adeguatezza dei servizi e di contenimento delle criticità nei momenti di massimo stress di presenze con un allungamento della stagione turistica e la creazione di infrastrutture per il “turismo lento” come la futura pista ciclabile che attraverserà la fascia costiera.

