Campagna Stelle di Natale Ail, a Ragusa e Modica si inizia già questo fine settimana

Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. È tutto pronto per la campagna natalizia di Ail destinata alla raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza di malati oncoematologici.

Il 6, 7, 8 dicembre anche nelle piazze della provincia di Ragusa i volontari di Ail distribuiranno la stella di Natale, anche se la raccolta fondi per i pazienti ematologici inizia già questo fine settimana.

Il 29 e 30 novembre, e domenica 1 dicembre, Ail sarà presente in piazza Matteotti a Modica; sabato 30 novembre all’interno del mercatino di Campagna Amica al Vitality di Ragusa mentre domenica 1 dicembre alla Chiesa San Pio di Ragusa.

Ail Ragusa, da 18 anni in prima linea per promuovere il sostegno ai pazienti, alle loro famiglie e la ricerca, invita tutti a “seguire la stella” per un futuro senza leucemie, linfomi e mieloma.

