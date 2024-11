Ragusa in Movimento. “Bagni pubblici con apertura automatizzata. Il servizio funziona?”

Quale funzionalità per i nuovi bagni pubblici con apertura automatizzata attivati dal Comune di Ragusa? E’ stato centrato l’obiettivo oppure la sperimentazione non è andata a buon fine? Se lo chiede il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere preso atto che, già da qualche settimana, anche nella centralissima piazza San Giovanni il bagno pubblico è stato dotato di un nuovo sistema di apertura automatizzata. “Come accaduto a Ibla e a Marina, la novità ha visto la luce anche in centro storico, con un costo del servizio che ammonta a cinquanta centesimi in quanto, così come spiegato dal Comune, da una parte viene permesso l’accesso al pubblico e dall’altra assicurato il servizio di pulizia e costante manutenzione”. “Visto che già – continua Chiavola – questa sperimentazione, essendo operativa all’inizio dello scorso mese di agosto, va avanti da qualche tempo, dovremmo poter dire se la stessa ha un riscontro positivo oppure se si è rivelata un flop. E, soprattutto, verificare se, come ventilato da qualcuno, il sistema non sia a rischio vandalismi da parte di chi si intende appropriare di qualche spicciolo in maniera semplice, forzando il meccanismo. Invitiamo, dunque, il Comune a rendere pubblici i dati che ci aiuteranno a fornire, se il caso, suggerimenti adeguati per fare in modo che il servizio possa migliorare”.

