Ragusa. Denunciato albanese per violazione obblighi sorveglianza e divieto di avvicinamento

La Polizia di Ragusa ha denunciato in stato di libertà un albanese di 51 anni per violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale e divieto di avvicinamento.

I fatti in orario notturno, nel centro storico di Ragusa, allorquando gli Agenti della Squadra Volante, durante i costanti servizi di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del cinquantunenne e successivamente ai ripetuti tentativi di rintracciare in casa il soggetto, accertavano che lo stesso non era in casa così come sarebbe dovuto essere in quanto sottoposto al regime della Sorveglianza Speciale.

Pertanto il cinquantunenne, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.

