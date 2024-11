Cioccolato di Modica al G7 esteri di Fiuggi

Il cioccolato di Modica IGP nel menù del Maestro Alessandro Circiello per il G7 Esteri di Fiuggi e il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP esprime , ancora una volta, un ringraziamento allo Chef Alessandro Circiello per avere incluso, il nostro cioccolato fra gli ingredienti utilizzati per la elaborazione del menù destinato alle delegazioni dei Ministri degli Esteri del G7 , riuniti sotto la presidenza del Ministro Italiano Antonio Tajani, a Fiuggi.

Come ama affermare Circiello, “I miei menù sono ispirati alla valorizzazione dei migliori prodotti agroalimentari italiani e in occasioni straordinarie come un Summit G7 Esteri, prodotti di eccellenza italiana concorrono alla affermazione della cucina italiana candidata meritatamente a Patrimonio Unesco”.

Il menu ha previsto : Assoluto di Zucca con i suoi semi, Crumble di Marroni e Fontina di Alpeggio Dop, seguito da un Risotto mantecato all’Acqua di Fiuggi, pepe e petali di Carciofo romanesco; quale secondo piatto un Filetto di vitello con Puntarelle, Broccolo romanesco, Fagioli di Atina Dop e Tartufo nero, mentre per il dessert un Cremoso al Cioccolato di Modica Igp e Pistacchio di Raffadali Dop decorato da Lamponi e Menta.

