Panchina rossa a Modica Alta. Iniziativa della “Carlo Papa”

Ieri, con una sentita, partecipata e intensa cerimonia, la società Carlo Papa, col patrocinio del Comune di Modica, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato un momento di riflessione su questo argomento, purtroppo di drammatica attualità. Sindaco della Città e il presidente del sodalizio di Modica Alta, hanno scoperto una panchina pitturata in rosso, intervenendo per ricordare, come monito, ciò che è stato e auspicando che non si possa riverificare.

“Le canzoni a tema de Y Guisar ( Saro Cannizzaro e Guido Cicero (che ringrazio di cuore) hanno accompagnato l’evento- sottolinea il presidente Giorgio Casa -. Un sentito grazie alle tante donne che hanno arricchito l’evento con la loro presenza in uno al Gruppo Donne della “Carlo Papa”, ai tanti soci e non soci che hanno voluto partecipare, alla Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Consiglieri, a Don Rocco parroco di Santa Teresa, agli operatori commerciali, alla Auser di Modica Alta (Presidente, Dirigenti e soci) e a quanti hanno reso significativa e interessante la serata anche grazie alla loro presenza”.

