Aeroporto di Comiso, Aeroitalia decide di lasciare

Alla vigilia dell’incontro per discutere sul futuro dell’aeroporto di Comiso, Aeroitalia annuncia l’intenzione di cancellare tutti i voli sull’aeroscalo ibleo a partire da gennaio prossimo. Una vera e propria bomba, insomma.

“Aeroitalia non si sente inferiore a nessun’altra compagnia aerea – precisa l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri -. Nonostante i nostri sforzi per sostenere e valorizzare il territorio di Comiso, dobbiamo constatare con rammarico che il nostro impegno non è stato adeguatamente riconosciuto dalla comunità e dal contesto operativo locale. Questa mancanza di apprezzamento ha reso insostenibile il proseguimento delle nostre operazioni in quest’area”.

