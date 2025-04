La Via Crucis Vivente a Ragusa per il 13 Aprile

Ritorna uno dei punti di riferimento della Settimana santa a Ragusa. E’ già in programma per la domenica delle Palme, 13 aprile, uno degli appuntamenti più attesi per la città. Sarà riproposta infatti dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in zona Gesuiti, a partire dalla 16, la Via Crucis vivente che, per questa edizione del 2025, si arricchirà di ulteriori novità. “Anche se il percorso – chiarisce il parroco don Marco Diara – sarà quasi simile a quello degli altri anni, cercheremo di rendere la rappresentazione sempre più coinvolgente, ampliando i momenti del dialogo tra i figuranti, facendo in modo che lo stesso possa ulteriormente attecchire tra i fedeli. Il nostro intento, come sempre, sarà quello di coinvolgere l’intero quartiere e per farlo cercheremo di richiamare tutti i credenti che arrivano da varie parti della nostra città. Sappiamo che la nostra Via Crucis ha ormai ottenuto, grazie all’impegno di chi ha partecipato negli anni scorsi, la possibilità di potere contare su un certo richiamo. E, per questo motivo, ci aspettiamo che possano essere sempre più numerosi tutti coloro che ci daranno l’opportunità di essere presenti, di assistere da vicino a una rappresentazione che intende proporsi con una suggestione ancora più concreta. Vogliamo lanciare un messaggio di pace e di speranza e la Via Crucis vivente ci può aiutare in questo senso a rendere tutto molto più significativo. Invitiamo, dunque, tutti coloro che sono interessati a partecipare. Sarà di certo un pomeriggio dalla forza evocativa molto consistente. Speriamo, davvero, di riuscire a centrare il nostro intento. La comunità sta lavorando in questo senso”. Nelle foto alcuni momenti della via Crucis dell’anno scorso.

