Volley Modica: gli under 19 continuano a vincere, oggi in campo gli under 17

Settimana impegnativa per le formazioni giovanili della Volley Modica che dopo il riposo forzato di quella precedente, dove la formazione under 19 osservava il turno di riposo e l’under 17 è stata fermata dall’allerta meteo che ha impedito di giocare in casa della Paomar a Solarino, tornano in campo per continuare il cammino nel campionato territoriale di competenza.

Lunedì la formazione under 19 (nella foto)si è imposta con un netto 3 – 0 (13/25, 14/25, 13/25) sul campo della Pro Players Siracusa.

Oggi sarà la volta della formazione under 17, che al “Geodetico” di via Fabrizio alle 20 riceverà la visita dei “cugini” del Gabbiano Pozzallo in un derby molto sentito dalle due società che si annuncia molto interessante per il valore dei due sestetti, anche se i biancoazzurri modicani partono con il favore del pronostico.

Un derby ibleo, che sabato pomeriggio alle 17,30, si rinnoverà anche nel campionato di serie C, quando le due squadre sempre al “Geodetico” saranno nuovamente faccia a faccia. Questa volta il pronostico penderà dalla parte della formazione della città marinara, ma i ragazzi di Ciccio Italia, che nel turno precedente sono stati sconfitti 3 – 0 al “PalaBucalo” dalla capolista Santa Teresa Riva, faranno di tutto per giocarsela alla pari e provare a che il sovvertire il pronostico.

