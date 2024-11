Modica. Messa in ricordo di giovani prematuramente scomparsi

La Parrocchia Collegiata San Giovanni Evangelista di Modica Alta ha organizzato una santa messa in suffragio dei giovani defunti di Modica. La città, in questi anni ha perso tantissimi giovani in incidenti stradali, tragedie varie e malattie. La Parrocchia, da diversi anni ricorda con una celebrazione eucaristica i giovani che hanno lasciato le loro famiglie e i loro sogni troppo presto. Una celebrazione, che si protrae da vent’anni a questa parte, tra l’altro, molto sentita in città. La messa è un momento per tenere viva la memoria dei propri cari che non ci sono più e stringersi intorno alle famiglie che hanno subito e devono convivere con una tale perdita. In passato, nel corso della celebrazione, sono stati raccolti dei fondi, le cui offerte, fatte da parte dei genitori, sono stati impiegati per il restauro della tela della Sacra famiglia, dove, appena sotto, sono state collocate delle locandine che riportano i nomi dei giovani modicani defunti prematuramente. L’appuntamento è per domenica 24 novembre, alle 18,30, nella chiesa San Giovanni Evangelista di Modica Alta.

