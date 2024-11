Tre vittoriesi minorenni tentato di rubare una minicar a Comiso. Arrestati

Tre vittoriesi minorenni tentato di rubare una minicar a Comiso. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Comiso, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nelle vie limitrofe di un istituto di istruzione superiore, hanno notato 3 giovani armeggiare con fare sospetto nei pressi di una minicar ivi sostata. I militari, intervenuti sul posto, li hanno prontamente bloccati ed identificati tutti appurando che gli stessi stavano tentando di forzare lo sportello del veicolo per accedere all’abitacolo. Da accertamenti condotti nell’immediatezza sui giovani è emerso che gli stessi detenevano arnesi atti allo scasso, un tirapugni, un coltellino ed una Postepay Evolution. Proprio quest’ultima, da ulteriori verifiche, è risultata essere stata oggetto di furto perpetrato su un’altra minicar nella medesima mattinata a Vittoria.

Pertanto, i Carabinieri hanno dapprima rintracciato l’intestataria della carta di pagamento e restituito quanto illecitamente sottratto per poi accompagnare i minori presso i loro uffici al fine di identificarli compiutamente e procedere agli atti di rito.

Terminate le formalità di legge, i minori sono stati tutti deferiti in stato di arresto alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto aggravato in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed indebito utilizzo di strumenti di pagamenti, ovvero condotti presso il Centro di Prima Accoglienza Minorile di Catania ove permarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

