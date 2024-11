Ospedale di Vittoria, Assenza (FdI): «In arrivo una nuova Risonanza Magnetica»

«L’ospedale di Vittoria avrà una nuova Risonanza Magnetica di ultima generazione e ciò costituirà un potenziamento tecnologico a vantaggio della qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai pazienti. Un obiettivo per il quale ci siamo battuti e che può essere ora raggiunto grazie a un management aziendale capace e competente come quello dell’Asp di Ragusa e al proficuo lavoro in tal senso svolto dall’assessorato regionale alla Salute, in particolar modo dalla Pianificazione Strategica guidata dal dirigente generale Salvatore Iacolino».

Lo afferma Giorgio Assenza (FdI), sottolineando che l’acquisizione dell’apparecchiatura per il reparto di Radiologia in corso con una procedura Consip «può contare su un finanziamento di 900 mila euro in quota PNRR Missione 6 Salute e su 800 mila euro a valere sul bilancio dell’Asp, comprendente anche i lavori necessari per l’installazione».

