Ispica. Consegna lavori casa di comunità, soddisfazione di FdI

“La notizia della consegna dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Ispica avvenuta questa mattina ci riempie di soddisfazione e ci fa comprendere come la nostra città sia al centro dell’attenzione dei nostri rappresentanti a cominciare dall’on Giorgio Assenza, dal Senatore Salvo Sallemi e dall’attuale europarlamentare Ruggero Razza” a dichiararlo il coordinatore cittadino di FDI Marco Santoro e l’assessore Tonino Cafisi. La Casa di Comunità di Ispica sorgerà nei locali dell’attuale Poliambulatorio, che sarà sottoposto a un intervento di ammodernamento da 1,2 milioni di euro. “Ringraziamo il direttore generale dell’ASP Giuseppe Drago, il Direttore amministrativo Massimo Cicero e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questa importante struttura che sarà un punto di riferimento importante per la comunità ispicese.”

Il deputato regionale Giorgio Assenza si dice “soddisfatto del risultato ottenuto che è frutto dell’impegno del Governo regionale precedente e attuale attento alle esigenze del territorio” Il progetto infatti è nato quando era assessore regionale alla sanità Ruggero Razza oggi Eurodeputato di Fratelli d’Italia. “Durante gli anni di governo della Regione-ha dichiarato Razza-a noi è toccata la responsabilità di progettare la nuova sanità territoriale inaugurando, di fatto, la difficile sfida del PNRR. Assistere alla consegna dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Ispica, per quel principio di giusta continuità amministrativa, ci inorgoglisce e conferma che tante nostre intuizioni stanno diventando sempre più concrete”. Per il senatore Salvo Sallemi “L’apertura della Casa di comunità ad Ispica rappresenta l’ennesimo tassello di un percorso in positivo che si sta verificando in tutte le città della provincia di Ragusa. Anche Ispica avrà la sua casa di comunità che sarà un modo per avvicinare ancora di più i cittadini ispicesi a quella che sarà la struttura sanitaria primaria più importante che consentirà un primo accesso essenziale per garantire e tutelare il diritto alla salute. La nuova governance dell’Asp provinciale è sulla buona strada. È una governance che ha già tracciato una linea in termini di efficientamento dell’intera azienda sanitaria provinciale. Sono sicuro che questa casa di Comunità rappresenterà un punto fermo per tutta la Comunità ispicese

