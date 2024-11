Discarica di Lanzagallo (Ispica-Pozzallo). S.R.R.: “Altri i motivi dell’accantonamento”

Il recente piano regionale di gestione dei rifiuti non prevede la realizzazione di nuove discariche, ma solo l’eventuale ampliamento di

quelle esistenti, secondo le indicazioni della Unione Europea. Per quest’unica ragione il progetto di una nuova discarica in Contrada

Lanzagallo (territorio Ispica-Pozzallo), è stato accantonato. “La mancata realizzazione della predetta discarica – precisa S.R.R., la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per l’Ambito Territoriale Ottimale comprendente tutti i Comuni della Provincia di Ragusa – non è attribuibile alla “battaglia” che alcuni consiglieri comunali e comitati cittadini hanno promosso”. Il TAR Catania, è giusto precisare – con sentenza n. 2005 del 26 giugno 2023, ha rigettato tutti i ricorsi proposti dai Comuni di Acate, Ispica, Modica, Pozzallo, Vittoria e l’atto di intervento del Comitato Lanzagallo Graffetta, confermando nel merito la bontà dell’azione amministrativa della SRR.

