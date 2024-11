8 anni dal femminicidio Canzonieri. Ragusa, Adessobasta la vuole ricordare

Sono passati otto anni dal femminicidio di Pamela Canzonieri, l’Associazione Adessobasta la vuole ricordare. Non dobbiamo mai dimenticare! Pamela era una giovane donna, forte e determinata, che ha avuto il coraggio di opporsi, di dire “no”. Un gesto semplice, che però ha scatenato la violenza brutale dell’uomo che ha scelto di toglierle la vita. La sua voce, quel “no” deciso, risuona ancora come un grido potente contro la prepotenza e la brutalità, un richiamo alla dignità e alla libertà di ogni donna. La storia di Pamela ci chiede di ricordare e di agire, perché ogni donna che ci è stata strappata lascia un vuoto che deve scuotere le nostre coscienze. È un monito che ci richiama a combattere contro una società patriarcale che mantiene le diseguaglianze e determina la violenza di genere. È necessario spezzare il silenzio, affinché il sacrificio di Pamela e di tante altre non sia stato vano.

Alla vigilia del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è necessario ricordare che la piaga dei femminicidi non accenna a fermarsi. Per questo, non bisogna mai abbassare la guardia.

Adessobasta è sempre impegnata in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e continuerà a mantenere viva la memoria delle vittime di Ragusa, affinché il loro sacrificio non sia vano.