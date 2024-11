L’istituto “Grimaldi”di Modica ad Ankara per l’Erasmus+

Si è appena conclusa l’ennesima esperienza Erasmus+ implementata dall’IPS Principi Grimaldi di Modica. Quattro studenti dell’istituto professionale modicano hanno partecipato alla seconda mobilità del progetto Erasmus+ “Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution” ad Ankara, capitale della Turchia. Gli studenti, accompagnati dai docenti proff. Raffaele Iacono e Giovanni Giurdanella, con gli altri partner provenienti da Polonia e Ungheria, hanno sviluppato il topic del progetto, centrato sulle 3 “R” (ridurre – riusare – riciclare), con il fine di far prendere piena consapevolezza ai beneficiari dell’importanza del concetto di sostenibilità in tutti i suoi aspetti, dal rispetto dell’ambiente al recupero e riutilizzo degli scarti.

L’istituto ospitante, la Çankaya Borsa Vocational and Technical Anatolian High School, è una scuola professionale alberghiera che gestisce un hotel di 30 camere, permettendo così ai propri studenti di fare attività pratica di tirocinio nei vari settori dell’albergo.

La settimana di permanenza è volata via tra seminari e workshop sulla gestione degli scarti alimentari, sul riciclo e riuso della differenziata. Molto interessante la visita al Gölbaşı Municipality Waste Collection Center, un centro altamente tecnologico di smistamento e riciclo dei rifiuti che utilizza l’intelligenza artificiale per separare le diverse tipologie di scarti e smistarle secondo il loro futuro riutilizzo. I partecipanti hanno preso consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sostenibile per proteggere il nostro pianeta.

Nel tempo libero sono state organizzate visite molto particolari, come quella ad Anıtkabir, il mausoleo di Ataturk, al castello, al vecchio Parlamento, alla Moschea Hacı Bayram-ı Veli e alla Tulumtaş Cave.

Tra sorrisi e abbracci, i docenti e gli studenti partecipanti si sono dati appuntamento a febbraio 2025 per la prossima tappa del progetto con la mobilità in Ungheria.

Salva