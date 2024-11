Omicidio a Modica. No, un uomo è morto per infarto

La voce si è sparsa velocemente in città. “Un uomo è stato accoltellato e ucciso in un B&B”. A macchia ha raggiunto tutti i quartieri. Molti curiosi si sono precipitati in Via Resistenza Partigiana. Alla fine è risultato che era stato un infarto fulminante a non dare tregua ad un 56enne che aveva preso alloggio in un B&B A trovare il corpo il titolare del B&B recatosi sul posto dopo l’allarme lanciato da un collega di lavoro che non riusciva a mettersi in contatto con il 56enne. Quando è stata aperta la porta della stanza, l’uomo giaceva senza vita. Sul posto una squadra della volante della polizia di Stato del commissariato di Modica insieme alla polizia scientifica per effettuare i rilievi e il medico legale di turno che ha stabilito che si è trattato di morte per cause naturali. La salma è già stata restituita ai familiari

Salva