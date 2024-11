Il bar chiuso dalla polizia a Modica Alta. Parla un dipendente. Riceviamo

Caro Direttore,

Sono Daniele Paolino, dipendente del Bar con sede in Modica Alta che è stato chiuso per quindici giorni dal Questore di Ragusa in data 7 novembre 2024 perché il locale sarebbe stato luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti di Polizia. Io e la mia compagna lavoriamo nel BAR e siamo rimasti profondamente amareggiati e dispiaciuti per quanto accaduto e per la notizia apparsa sui giornali locali. Infatti io e la mia compagna siamo incensurati, lavoriamo duramente tutti i giorni e lo facciamo onestamente. Chi in questi anni ha frequentato il Bar in questione sa perfettamente quale sia la realtà dei fatti, la tipologia dei clienti abituali e soprattutto che tipo di persone siano i lavoratori ed il gestore del bar. Il Bar ha sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti i clienti. Siamo un punto di riferimento per la comunità di Modica Alta, un locale che accoglie persone di ogni età e provenienza, offrendo un ambiente cordiale e sicuro. dove potersi incontrare, socializzare e gustare un buon caffè o un aperitivo; un luogo dove sono tantissimi i bambini e genitori che ogni mattina si recano nel nostro locale prima di iniziare la propria giornata, come sono numerose le persone oneste che trascorrono il resto della giornata all’interno del nostro locale in cerca di un posto dove potersi rilassare. Allora chiedo a chi mi saprà rispondere se io avessi l’ardire di interrogare sui possibili processi penali la persona che entra per consumare un caffè e questa persona avesse la voglia di raccontarmi la sua vita, nel caso in cui confessasse di avere un precedente penale, io avrei il diritto di mandare via quella persona dal BAR? Io credo di no, anche perché se lo facessi discriminerei quella persona. Ritengo che quella persona per circolare liberamente non è pericolosa solo perché ha un precedente anche perché potrebbe avere pagato il suo debito con la giustizia e. comunque. se fosse stata pericolosa sarebbe in carcere o ristretta con una misura cautelare. E comunque se un giudice ha deciso che può circolare, io mi fido del Giudice. Persone con precedenti di polizia al pari degli incensurati sono libere di prendere un caffè per cui punire il proprietario del locale e i dipendenti nonostante non sia stato commesso nel BAR alcun reato è profondamente ingiusto. Per questo motivo io e la mia compagna siamo dalla parte del proprietario che ha ritenuto di dare incarico all’Avv. Giovanni Di Pasquale di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale il Decreto del Questore di Ragusa: noi restiamo in attesa di giustizia.

Daniele Paolino

