Abbandono di un neonato. Ragusa, davanti al giudice tre testi

Davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Gaetano Di Martino, celebrata un’altra udienza del processo per l’abbandono del neonato a cui fu, successivamente, dato il nome piccolo Vittorio Fortunato. Il giudice ha escusso tre testi, un ispettore della polizia, una collega di lavoro dell’imputata e il primario di neonatologia. Poi rinvio al 14 marzo prossimo per sentire altri testi. Sotto processo c’è la madre naturale, di Modica, del bimbo trovato in strada a Ragusa. Il padre naturale, deceduto per cause naturali nella notte tra il 2 e 3 giugno scorso, il 4 novembre del 2020 ne simulò abbandono e ritrovamento davanti al suo esercizio commerciale nel capoluogo ibleo. Il piccolo da quando aveva una ventina di giorni di età è stato affidato a una famiglia di fuori provincia ed è al centro di una contesa legale.

