Revolution Bike, l’Academy ha il riconoscimento Fci scuola di ciclismo federale

Organizzazione di gare (il prestigioso 5° XCO Città di Modica-Cyclò in programma a Marzo 2025) ma non solo. La partecipazione ai principali eventi della stagione di mtb in Sicilia e in giro per l’Italia ma non solo. La Revolution Bike di Modica è ormai un riferimento per tutta la regione anche per le sue attività formative. La società ragusana infatti ha creato la Revolution Bike Academy, una scuola di ciclismo riservata ai ragazzi per avvicinarli al mondo delle ruote grasse non solo con l’obiettivo agonistico, ma anche per insegnare a vivere lo sport all’aria aperta e condividere insieme le emozioni che solo la bici sa regalare.

Quest’anno l’Academy acquisisce però un nuovo status perché diventa una delle scuole riconosciute ufficialmente dalla Federazione Italiana Ciclismo. Un risultato importante per il sodalizio di Modica che va a inserirsi in un lotto di scuole regionali numeroso e qualificato, in un territorio come quello siciliano che, soprattutto nella sua costa orientale, propone molte realtà di livello fra cui la Revolution Bike spicca per professionalità e amore per l’insegnamento ai più giovani.

I ragazzi iscritti potranno partecipare ai corsi tre giorni alla settimana: il lunedì dalle 16:00 alle 17:00; il martedì dalle 15:30 alle 17:00 e il giovedì sempre dalle 15:30 alle 17:00. Sede delle lezioni il Revo-Park in Via Emanuele Sulsenti SN a Modica dove i ragazzi potranno pedalare affrontando le diverse difficoltà dei sentieri del REVO-Park anche attraverso esercizi specifici.

Lo staff di insegnanti, della Revolution Bike e composto da 7 istruttori, è concentrato sull’avviamento all’attività fisica e ciclistica, dalla mtb alla strada, dall’agonismo al cicloturismo. Insieme alle pedalate all’aperto sono previste anche sessioni di attività in palestra. I corsi andranno avanti fino a Giugno 2025 coinvolgendo sempre più giovanissimi, molti dei quali andranno poi a rinfoltire la rosa del team agonistico.

Per informazioni: Revolution Bike, tel. 349.4214555, asdrevolutionbike@gmail.com, https://www.federciclismo.it/scuole/asd-revolution-bike-modica/

