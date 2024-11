Possibile dissesto? Il Sindaco, non cambierà nulla, state tranquilli

Modica: La parola dissesto viene interpretata sempre nell’accezione peggiore; un termine che terrorizza, ma non bisogna prenderla in questa maniera (sic!). Firmato: Maria Monisteri. La sindaca non finisce di sorprenderci – ha scritto il segretario del PD Salvatore Poidomani – con le sue dichiarazioni e i suoi silenzi. Non capivamo, ma la giustificavamo, quando, sollecitata ad attenzionare la situazione finanziaria, ci rispondeva con tono di sufficienza: È tutto a posto, i conti sono in ordine. Ci lasciava stupefatti quando, denunciando il ritardo nell’approvazione dei bilanci, ci rimproverava: stiamo lavorando, ci prendiamo cura dei conti, siete dei corvi. Eravamo rimasti di stucco l’altro giorno nell’aula consiliare, quando ci aspettavamo un suo intervento durante il dibattito per l’approvazione dei bilanci consolidati. E invece: silenzio. Ci aveva lasciti allibiti il comunicato con cui ringraziava i 12 consiglieri che hanno votato i bilanci, mettendo, di contro, in cattiva luce gli assenti e chi ha votato responsabilmente contro. Gli unici che in un prossimo futuro potrebbero sostenerla. Non è possibile che l’abbia scritto lei: così abbiamo pensato tutti. Oggi ci ha annichiliti, disarmati. Non lasciatevi terrorizzare dalla parola dissesto, ha detto. Ieri la parola dissesto è stata pronunciata con un tono nuovo, compiaciuto, ammorbidito. È uscita dallo schermo e, all’ora del pranzo – continua Poidomani – è arrivata ai modicani insaporita. Indorata. Non cambierà nulla, state tranquilli. Prendila così, non possiamo farne un dramma. E noi in effetti non vorremmo farne un dramma, come canta Lucio Battisti. Avremmo voluto prenderla così. E, invece, non ci riusciamo, siamo preoccupati. Per i lavoratori, per le imprese e le cooperative e per tutti i creditori dell’Ente, a cui la parola dissesto suona aspra, nauseante, evoca il significato di perdita di qualcosa. Perché fa sfumare la possibilità di riscuotere il credito presto e per intero, e la voglia di reinvestire, perché fa perdere la sicurezza nel mantenimento del posto di lavoro, fa vacillare la serenità familiare. Siamo preoccupati – conclude il segretario del PD – come tutti i cittadini, perché rischiamo di perdere servizi indispensabili per la collettività. Temiamo che il dissesto inciderà ulteriormente sullo stato di degrado in cui versa il centro storico della città bassa e di quella Alta e che possa avere ricadute sull’immagine della città.

