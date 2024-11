Modica, la Misericordia presenta il progetto “Ben essere in salute”

La Confraternita di Misericordia domani 13 novembre, alle 18, presso locali di ICOTEA di Modica, presenterà alla stampa i risultati dei primi sei mesi del progetto “Ben essere in salute”, finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato alla Famiglia, e che si è classificato al 22esimo posto nella graduatoria delle associazioni “Terzo Settore” su oltre 180 presentati.

Progetto che ha previsto tre fasi

-Attività di sensibilizzazione ed educazione …in Salute

-Attività di servizio nel territorio per soggetti con fragilità ….. in Comunità

-Attività di tutela e garanzia oltre che di inclusione nella società… in sicurezza

Sarà presente lo staff di progetto, i volontari e alcuni destinatari del progetto che racconteranno la loro esperienza.

