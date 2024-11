Il Modica Calcio torna ad allenarsi dopo la gara col Palazzolo

Il Modica Calcio torna ad allenarsi in vista di una delle sfide più importanti della stagione come la trasferta di Milazzo. I rossoblu sono scesi in campo in una seduta pomeridiana per una riattivazione dopo il giorno di riposo e per analizzare quelli che sono stati gli errori commessi nella gara pareggiata contro lo Sport Club Palazzolo, così da lavorare per limare le disattenzioni, diktat di mister Ferrara.

Assenti alla ripresa, il portiere Calvo che ha smaltito il suo infortunio lieve e riprenderà presto gli allenamenti con il gruppo, Belluso, che ha preso parte ad una seduta di terapia per smaltire al meglio un fastidio percepito nei giorni scorsi e Francofonte ancora non al meglio. Piccolo attacco influenzale invece per Vitelli che è stato lasciato a riposo.

