Sequestrata merce con griffe false a Vittoria durante la Fiera di domenica scorsa

Sequestrati a Vittoria dagli agenti della Polizia Municipale numerosi capi contraffatti. La bancarella abusiva era stata allestita all’interno della Fiera del Cavallo Ipparino, la manifestazione ospitata all’interno del programma di Nuova Fiera d’Autunno e svoltasi domenica scorsa a Vittoria. Nonostante il rivenditore si fosse introdotto abusivamente, grazie ai controlli predisposti dal comandante della Polizia Municipale, per volere anche del CdA della Vittoria Mercati, non è stato difficile scoprirne l’attività illecita. In particolare, gli agenti della Polizia Municipale, impegnati costantemente nella tutela dei consumatori e nel contrasto alla vendita illecita di prodotti illegali, hanno monitorato tutta l’area in cui ha avuto luogo la fiera. Dai controlli, come detto, è emerso che il rivenditore aveva posto in vendita 80 capi di abbigliamento, calzature ed accessori vari riportanti importanti marche di note case di moda.

Le attività complessivamente svolte hanno dunque permesso di sottoporre a sequestro la merce illecitamente detenuta per la vendita e di denunciare per il reato di commercio di prodotti con segni falsi il rivenditore.

«Il nostro plauso va alle forze dell’ordine per il servizio svolto che va ad inserirsi all’interno delle costanti attività di controllo del territorio a tutela del mercato legale – dichiara il presidente della Vittoria Mercati, Vincenzo Statelli -. Fin dal nostro primo giorno di insediamento, come CdA, ci siamo prefissati l’obiettivo di operare sempre nel rispetto della legalità. E quanto successo la scorsa domenica ne vuole essere la dimostrazione. Zero tolleranza, da parte nostra, per coloro i quali pensano di agire illegalmente nei confronti del consumatore».

Salva