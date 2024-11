Legge sui monopattini, stretta su casco, assicurazione e targa

È ormai più di un anno che gli addetti ai lavori parlano di targa per i monopattini in Italia, una battaglia voluta soprattutto dal Ministro, il leghista Matteo Salvini, che potrebbe prendere forma con le nuove modifiche al Codice della Strada.

La riforma del Codice della Strada voluta da Salvini potrebbe difatti ricevere l’ok definitivo a breve. La legge in materia di monopattini cosa prevede? Il primo cambiamento riguarda l’impossibilità di uscire al di fuori dei centri urbani con i monopattini elettrici; grazie a un cavillo, infatti, era possibile circolare su tutte le strade con limite di velocità fino a un massimo di 50 km/h, comprese molte strade extraurbane di prossimità.

Viene esteso inoltre l’obbligo del casco, che oggi è previsto solo per i minorenni; anche i maggiorenni saranno tenuti a rispettare l’obbligo. Sarà inoltre obbligatorio esporre una targa ufficiale, un contrassegno identificativo non rimovibile stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato.

E per far piovere sul bagnato, arriverà anche l’obbligo di assicurazione – e bisognerà capire chi lo stipulerà e quanto costerà a noi utenti. Circolare senza assicurazione significherà incappare in una sanzione da 100 a 400 euro. Sarà inoltre importantissimo adeguarsi alla legge montando delle frecce direzionali. I dispositivi sprovvisti andranno incontro a sanzioni da 200 a 800 euro. A giorni, se ne saprà molto di più.

