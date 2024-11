Modica, all’istituto “Carlo Amore-Piano Gesù” laboratorio sull’educazione finanziaria

Il Lions Club Modica in collaborazione la Banca d’Italia ha organizzato presso l’istituto comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù” a Frigintini un laboratorio didattico sull’educazione finanziaria rivolto agli studenti della terza media. Sul tema “costruisci il tuo futuro, tutti per uno economia per tutti!” hanno relazionato Giuseppe Devita e Antonino Raunisi, esperti della filiale di Catania della Banca d’Italia. I due relatori hanno spiegato con slides, giochi interattivi e gadget alcuni aspetti del funzionamento dell’economia: dal ruolo delle banche agli strumenti di pagamento ed alla gestione del risparmio con attenzione agli investimenti rischiosi. Il laboratorio si è tenuto presso la sede centrale di Frigintini dell’istituto in telecollegamento con le altre sedi distaccate site a Cannizzara e a Modica Alta coinvolgendo oltre cento studenti. Ad introdurre i lavori sono intervenuti la dirigente dell’istituto Giulia D’Urso e ed il presidente del Lions Club Modica Giovanni Liberatore. L’iniziativa si è svolta in contemporanea in altre scuole italiane, in quanto novembre è il mese dell’educazione finanziaria, una iniziativa nazionale giunta alla settima edizione. “Con il laboratorio didattico richiesto dal Lions Club – spiega Giulia D’Urso dirigente dell’istituto “Carlo Amore – Piano Gesù” – abbiamo attuato una iniziativa prevista dal Ministero dell’Istruzione che mira a valorizzare ed enfatizzare l’importanza dell’educazione finanziaria e serve per formare dei cittadini che partecipino attivamente alla vita del Paese”. “Il Lions Club Modica, in collaborazione con la Banca d’Italia, – commenta il presidente del Lions Club Modica Giovanni Liberatore – per il quarto anno consecutivo ha voluto realizzare un momento di riflessione sull’educazione finanziaria. Rispetto agli anni precedenti ci stiamo rivolgendo alle scuole medie per sensibilizzare i ragazzi sul funzionamento dell’economia e sulla gestione delle finanze personali”.

