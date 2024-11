APENERA GIN, il gin 100% siciliano da mettere sotto l’albero di Natale

Quest’anno, rendere felici gli amanti del gin non è mai stato così semplice. Se siete alla ricerca di un regalo originale ed elegante da mettere sotto l’albero, la Christmas Box di Apenera Gin è la scelta ideale.

Dietro Apenera Gin c’è la passione di due giovani siciliani, Jerry Prestigiacomo e Giusy Cipolla, che hanno voluto celebrare la bellezza della loro terra. L’immagine dell’Ape Nera Mellifera Siciliana, simbolo di forza e resistenza, rappresenta il cuore del loro progetto, che mira a far rivivere le tradizioni e l’operosità della loro terra.

Prodotto esclusivamente con botaniche dell’isola, Apenera Gin ha conquistato il mondo degli spirits, vincendo il prestigioso “The Gin Guide Awards” nella categoria “Contemporary Gin”, e distinguendosi tra centinaia di concorrenti per il suo packaging raffinato e il suo design ricercato.

Il suo special pack raffinato unisce artigianalità e sostenibilità, l’astuccio, realizzato in cartone riciclato, è impreziosito da un delizioso nastro in raso che lo rende immediatamente riconoscibile sotto l’albero. Al suo interno, la bottiglia gioiello di Apenera è pronta a stupire amici e familiari con la sua elegante trasparenza e i colori caldi che ricordano i tramonti dorati sul mare della Sicilia.

Apenera Gin è un viaggio tra i profumi, i sapori e la diversità botanica della Sicilia.

Le bacche di ginepro dell’Etna, unite alla scorza d’arancia di Ribera IGP, al limone e al pompelmo rosa di Siracusa, creano una base agrumata e speziata che incanta il palato. Note fresche e vegetali come il basilico, il timo capocchiuto e la menta di Agrigento completano un bouquet aromatico unico, mentre le mandorle e le noci della Val di Noto aggiungono morbidezza e corpo. Infine, le mele Lappedde e i mirtilli neri dell’Etna donano densità e complessità, offrendo un’esperienza gustativa senza pari.

Ogni sorso di Apenera Gin rivela la sua straordinaria morbidezza e complessità, raccontando la storia di un territorio unico. La Christmas Box di Apenera Gin trasforma ogni brindisi in un momento da ricordare, un regalo raffinato dove la qualità del prodotto e la scelta delle materie d’eccellenza si intreccia con l’amore per la propria terra.

