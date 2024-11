Bella gara per le portacolori della Kudos Modica che ha visto Ersilia piazzarsi al 4 posto dopo qualche imprecisione in gara, Martina 3 regolare nella prestazione, Mavi ottima 2^ ed infine Ester eccellente 2^ ottenuto anche grazie al fatto di avere portato nuovi elementi al volteggio e al corpo libero.

Adesso si torna in palestra per la preparazione delle prossime gare previste per il mese di febbraio.

