A Ragusa si presenta il libro “La Riforma Tributaria. Il Metodo Matteotti”

Giovedì 14 novembre 2024, alle 16, presso l’Auditorium del Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa, si terrà un convegno e presentazione del libro di Francesco Tundo “La Riforma Tributaria. Il Metodo Matteotti” (Bologna University Press, 2024, pp.134). Saluti istituzionali di Giorgio Chessari (Presidente del Centro Studi F. Rossitto); Nello Dipasquale (deputato Questore Assemblea Regionale Siciliana), Emanuela Tumino (presidente Ordine degli Avvocati Ragusa), Maurizio Attinelli (presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili – Ragusa). Interverranno l’autore del libro, Francesco Tundo (ordinario di Diritto Tributarioall’Alma Mater Bologna) e Francesco Lucifora (presidente Associazione Nazionale Giudici Tributari; già Consigliere CPGT). Modera i lavori Giorgio Liuzzo (giornalista).

L’evento è reso possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro Studi Rossitto conAssociazione Nazionale Giudici Tributari, Assemblea Regionale Siciliana, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, Ordine degli Avvocati Ragusa,

La materia tributaria è, da sempre, terreno e strumento non solo di equilibrismi politici ma anche di iniziative demagogiche e talora frammentarie.Giacomo Matteotti dedicò alla questione fiscale una costante attenzione, cercando di tracciare con essail solco indelebile verso l’equità e l’uguaglianza. Negli articoli e nei discorsi cruciali, disquisiva non di rado di sistema tributario. Il fisco deve essere inteso come un complesso organico unitario e razionale, dove ciascun elemento trova una sua specifica connessione con gli altri allo scopo di garantire la giustizia sociale. Competenza tecnica e profondità politica si sposano nella proposta di una riforma tributaria con la quale Matteotti intendeva incidere sulla realtà per trasformarla e, in particolare, migliorarla. Una visione potente, un metodo modernissimo, applicabile anche alle riforme tributarie del nostro tempo.

Francesco Tundo è professore ordinario di diritto tributario all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha dedicato i suoi lavori più importanti al diritto tributario costituzionale (Contributo allo studio dell’autonomia tributaria dei comuni, 2002), ai pesi e contrappesi nel rapporto tra fisco e cittadini (La partecipazione del contribuente alla verifica tributaria, 2012) e ai diritti e alla difesa dei contribuenti (Procedimento tributario e difesa del contribuente, 2013). Tra i suoi ultimi libri, Le 99 piaghe del fisco. Una democrazia decapitata (2020) è un’analisi retrospettiva dei mali delle istituzioni democratiche, esaminati attraverso la lente della questione fiscale. Le sue pubblicazioni più recenti riguardano le riforme e la giustizia tributaria.

