Israele. Approvata legge per incarcerare i minori di 12 anni

La Knesset, il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera, una nuova legge che consentirà l’incarcerazione di bambini palestinesi fino a 12 anni e la deportazione dei loro parenti sospettati di terrorismo. Le autorità quindi sono state autorizzate a condannare al carcere bambini di 12 anni, fino al compimento dei 14 anni, momento in cui possono essere trasferiti nelle prigioni convenzionali.

Con questa legislazione, i bambini potranno affrontare accuse penali e ricevere pene detentive se saranno giudicati colpevoli di reati di natura “terroristica”, ovvero quei minori di origine palestinese che sono considerati potenziali terroristi possono essere arrestati e tenuti nei centri di detenzione, a seconda della gravità del reato e del quadro giuridico applicato.

La disposizione temporanea resterà in vigore per cinque anni, con possibilità di rinnovo ogni due anni. Una norma simile era in vigore tra il 2016 e il 2020, ma non è mai stata rinnovata. Pertanto, fino all’entrata in vigore della legge, la responsabilità penale in Israele inizia a 12 anni di età, mentre fino all’altro ieri, la legislazione consentiva solo ai minori di 14 anni di poter essere imprigionati.

I legislatori del partito ultranazionalista Potere Ebraico, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, hanno spinto per la legislazione sulla base “della lotta al terrorismo alla radice”, affermando che la mossa risponde unicamente alle esigenze di sicurezza.

Al contrario, l’organizzazione Adalah, un centro legale per la difesa dei diritti dei palestinesi in Israele, ha avvertito che questa misura rappresenta un passo verso un doppio sistema giuridico, con una serie di leggi applicabili ai cittadini ebrei israeliani e un’altra per i palestinesi.

Secondo Hadeel Abu Salih, avvocato di Adalah, la legge comporta “vendetta e punizione”, contraddicendo i principi della legge israeliana sui giovani, che dà priorità alla riabilitazione dei minori in conflitto con la legge. Il regolamento, secondo i suoi detrattori, erode i diritti dei minori in Palestina e rappresenta un inasprimento delle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi con la premessa della lotta al terrorismo.

Salva