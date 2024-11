La difesa personale materia di studio all’ESFO di Modica

La difesa personale materia di studio oggi presso la sede di Modica dell’ESFO. Grazie al Maestro Alberto Morillo e ai suoi allievi, quest’oggi si è vissuta una mattinata particolare nella palestra Esfo. Per circa quattro ore gli studenti hanno potuto apprendere i rudimenti del Krav Maga, l’arte marziale di origine israeliana alla base di tantissime tecniche di difesa personale. Il sensei Morillo ha utilizzato bastoni, bottiglie, strattonamenti, scippi e tante altre situazioni di pericolo che possono succedere purtroppo nella vita di tutti i giorni. A coordinare i lavori la docente di Scienze Motorie, professoressa Elena Ferrantello, che crede tantissimo nella valenza di iniziative del genere: “Insieme al coordinatore di sede – dichiara la docente – crediamo tantissimo che la scuola debba essere formata anche da questi momenti speciali durante i quali i ragazzi possano apprendere lezioni non oggetto di valutazione ma utilissime nella vita di tutti i giorni. D’altronde abbiamo potuto notare come ognuno di loro abbia seguito con grande attenzione partecipando attivamente alle dimostrazioni. Tra una risata ed una presa particolare, oggi si sono portati dentro una lezione importantissima. Naturalmente ci auguriamo che queste tecniche non debbano mai servire ma, nel dubbio, sempre meglio sapere come comportarsi. Ringrazio il Sensei Morillo per averci concesso il proprio tempo mettendo a disposizione dei nostri ragazzi la sua arte”. La prossima settimana sarà il turno degli sport acquatici con i ragazzi di Esfo ospiti della Piscina Comunale Vitality per un corso sulla sicurezza in acqua.

