Chiuso il Piazzale Madonna delle Grazie a Modica

Stamattina residenti e cittadini hanno avuto l’amara sorpresa di trovare nuovamente transennato il Piazzale Madonna delle Grazie, antistante l’omonima basilica. L’impresa che ha eseguito i lavori di riqualificazione dell’area, non si sa per quali motivi (ma pare che dopo mesi dalla riapertura l’Ufficio Tecnico Comunale non abbia ancora provveduto alla stipula del contrattto di fine lavori e, quindi, alla riacquisizione dell’area), stamattina ha transennato il Piazzale precludendo il transito agli automobilisti. Tante le proteste.

