Il cioccolato di Modica IGP vola al World Travel Market di Londra, dal 5 al 7 novembre grazie al il GAL Terra Barocca, che, ospite dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana, ha portato la destinazione unica Enjoy Barocco, in una delle fiere turistiche più prestigiose al mondo.

Il Consorzio che è partner dell’ATS manifesta gratitudine per l’iniziativa che si aggiunge all’inserimento del cioccolato di Modica IGP sia nella guida del Gambero Rosso che nel video di Lonely Planet.

Al World Travel Market di Londra a confrontarsi con gli operatori del settore, tour operator, media e buyer internazionali in rappresentanza di Enjoy Barocco, è stato Simone Tumino che non ha mancato di presentare a tutti il cioccolato di Modica IGP.

La mitica barretta, vestita con un incarto dedicato a Enjoy Barocco, è stata offerta in dono dall’Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata, al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, al Consigliere dell’Enit Sandro Pappalardo, all’Ambasciatore Italiano a Londra Inigo Lambertini.

Salva