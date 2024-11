Ispica. Debiti fuori bilancio. Si rinvii l’approvazione di eventuali variazioni

La dott.ssa Torella, già Segretaria dell’Ente ispicese, ha notiziato tutti i Consiglieri Comunali dell’avvenuta ricognizione dei debiti fuori bilancio con una nota del 24 ottobre scorso.

L’esame scrupoloso condotto da tutti i Responsabili di Settore ha fatto emergere un dato diverso e più elevato rispetto all’ammontare di cinque milioni di euro comunicato, in diverse occasioni, dall’Amministrazione e dalla società incaricata.

Ribadiamo pertanto, affermano i Consiglieri Comunali della Lista Civica Muraglie Sindaco Pierenzo Muraglie, Angelina Sudano, Giovanni Muraglie e Carmelo Oddo, il Presidente di Valìa-Voglia di Ispica Marco Ruffino e il Segretario del Movimento civico Muraglie Sindaco Mattia Moltisanti, la necessità per il Consiglio Comunale, quale organo competente in materia di bilancio, di prendere atto di questo nuovo dato rinviando l’approvazione di eventuali variazioni di bilancio solo dopo avere esitato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dato copertura ai debiti oggetto della nuova ricognizione.

Evitare il sorgere di contenziosi e di altre problematiche annesse a queste fattispecie debitorie ed includerle nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato rappresentano priorità che vanno affrontate in tempi stretti.

Riteniamo necessario, concludono, richiamare l’attenzione dell’Amministrazione su queste circostanze al fine di assumere le opportune determinazioni che consentano di fare chiarezza sull’ipotesi che andremo ad esaminare ed avere, al contempo, maggiori certezze per il futuro.

