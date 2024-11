Partiti i lavori per recuperare la Fornace Penna di Punta Pisciotto

Al via oggi i lavori di somma urgenza per la salvaguardia del terzo livello della Fornace Penna a Punta Pisciotto, sulla costa sciclitana. L’obiettivo è quello di effettuare manutenzioni e recuperare la struttura che circa un secolo fa fu distrutta da un incendio.

Un suo crollo avrebbe provocato un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la Fornace. Una volta messo in sicurezza il terzo livello, in tempi brevi inizierà un intervento più importante che riguarderà la definitiva conservazione di quello che comunemente viene indicata come “U Stabilimientu Bruciatu”.