Basket. La Virtus Ragusa accoglie Desio: esperienza e talento nel segno di Bartninkas

La Virtus Ragusa di basket, a questo punto della stagione, ha già affrontato quattro delle prime cinque in classifica (con l’eccezione della capolista Legnano). Domani, inizio ore 20, arriva al PalaPadua la Rimadesio Desio, reduce da due sconfitte di fila che l’hanno un po’ allontanata dai quartieri alti. La formazione brianzola, che domenica ha ceduto sul parquet di Fidenza (dove la Virtus sarà di scena fra pochi giorni), è nel gruppone delle squadre che si sono aggiudicate 5 delle prime 8 partite e può contare su un ottimo mix.

Il lituano Bartninkas, “allevato” dallo Zalgiris (e da Andrea Trinchieri), ha riempito lo slot dei non-formati e rappresenta una possibile sorpresa di questo campionato. Classe 2004, ha una doppia dimensione (nonostante i 207 cm) che gli permette di creare vantaggi anche sul perimetro. L’età media della squadra ospite si innalza con Chiumenti, centro classe ’87, che con la sua esperienza risulta decisivo sotto le plance. Mentre la punta di diamante è Alessandro Cipolla, che oltre ad essere nella Top Ten dei giocatori più utilizzati del girone A, è anche uno dei migliori in termini statistici: a 14,5 punti di media aggiunge 8,5 rimbalzi. Il play/guardia, nelle ultime due stagioni, ha giocato nella Pall.Reggiana in Serie A. Torcano, Alexandre Perez e Fumagalli garantiscono punti e rotazioni a coach Edoardo Gallazzi.

La Virtus, da qui in avanti, deve guardare più a se stessa che non alle avversarie. La vittoria con Vicenza aveva fatto credere in una svolta, poi sono arrivate tre sconfitte di fila. La più beffarda quella di Piacenza al supplementare. La squadra, spremuta dalle assenze (Ianelli e Calvi) e da qualche problema fisico – a pagarne le conseguenze è stato soprattutto Mirko Gloria – proverà a sbloccarsi di fronte al proprio pubblico e lasciarsi alle spalle l’ultimo posto della classifica, al momento condiviso con Crema e Saronno. La partita contro Desio sarà diretta dai signori Scarfò (Palmi) e Riggio (Siderno) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass.

Salva