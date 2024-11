Si schianta contro un muro. Muore un giovane 25enne

Monreale – Ancora un’ennesima tragedia sulle strade siciliane. Questa volta a perdere la vita è un giovane 25enne a causa delle ferite riportate dopo che la sua auto è uscita di strada schiantandosi contro un muro nei pressi di Pioppo, una frazione di Monreale. Subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove, purtroppo,è deceduto. Secondo quanto si è appreso, pare che il giovane stava rientrando a casa, quando ha perso il controllo dell’auto. Lascia la moglie e il figlio di 4 anni. Il veicolo è stato sequestrato per accertamenti e portato in un deposito giudiziario. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e dunque la salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione del funerale.