Vigilia di Vibonese-Ragusa. Mister Erra: “Fiducioso del nostro corretto lavoro”

Domani gli Azzurri del Ragusa Calcio scenderanno in campo contro una delle squadre capolista, la Vibonese, che insieme alla Scafatese, occupano i primi posti della classifica. Il match, valido come decima giornata di campionato Serie D- Girone I, si svolgerà allo stadio Luigi Razza, a Vibo Valentia, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

“Domani ci aspetta una partita contro la Vibonese, squadra di assoluto valore- ha dichiarato mister Alessandro Erra- “E questo non toglie nulla a quel tipo di partita che andremo ad affrontare in quanto per ogni incontro calcistico noi diamo il massimo a prescindere dall’avversaria che abbiamo difronte. Il campionato è equilibrato, lo si gioca sugli episodi, lo abbiamo visto anche domenica scorsa, per gli ospiti sono stati favorevoli, per noi invece c’è stato un episodio negativo, con un fallo di mano abbastanza evidente. In questo momento gira così, tra un rigore inesistente nella partita ad Agrigento ed un fallo di mano domenica scorsa, in tre giorni abbiamo lasciato via dei punti per noi importanti, ma ciò non toglie che ci siamo preparati bene in vista della partita di domani, contro un’avversaria che occupa meritatamente la posizione alta della classifica”.

Per quanto riguarda il lavoro settimanale, mister Erra ha così affermato:

“Questa settimana, come ho detto prima, ci siamo preparati al meglio, abbiamo fatto la giusta analisi, rivedendo le cose che non sono andate bene, ci abbiamo lavorato in questi giorni, e contiamo di migliorare soprattutto nella fase realizzativa che in questo momento è il nostro tallone d’Achille e dobbiamo essere più determinati in avanti.

Determinazione è ciò che chiedo ai miei ragazzi, specialmente nella fase offensiva, dove abbiamo realizzato tante cose positive, ma abbiamo fatto poco rispetto a quanto produciamo. I ragazzi sono coscienti di questo, c’è una unità d’intenti e voglia di superare questo momento. Che poi, questo momento se lo analizziamo bene, da cosa è formato? Da quattro risultati utili consecutivi, ed uno stop di domenica scorsa, ovvero una battuta d’arresto a mio avviso rocambolesca, ma a livello di morale noi siamo fiduciosi, perché lavoriamo in modo corretto”.

