Centro sportivo Emaia a Vittoria, sopralluogo dell’assessore Nicastro

Sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, all’interno del cantiere dove si sta realizzando il centro sportivo polivalente Emaia. Le attività di costruzione stanno proseguendo a ritmo sostenuto e l’assessorato, come sempre, monitora l’andamento delle opere, ancor più perché si tratta di importanti interventi finanziati con i fondi del Pnrr, in questo caso con uno stanziamento che si aggira intorno ai due milioni di euro. “Ogni giorno che passa – chiarisce l’assessore Nicastro – possiamo notare i progressi compiuti con riferimento a un ambiente che offrirà spazi moderni e attrezzati per attività sportive e ricreative rivolte a tutte le età”. “Un percorso – continua l’assessore – che abbiamo portato avanti in sinergia con il sindaco, Francesco Aiello e con il resto dell’amministrazione comunale. Naturalmente, fondamentale il supporto ricevuto dagli uffici dell’assessorato oltre che della Cuc. Ringrazio tutti non solo per la disponibilità ma anche e soprattutto per la qualità dell’azione svolta. Tutto ciò ci consentirà di garantire la realizzazione di un’altra infrastruttura importante per la nostra città. Ampliare l’offerta sportiva significa consentire a un numero maggiore di persone di praticare sport con tutto ciò che ne consegue in termini di positive ricadute per la collettività. Stiamo parlando, tra l’altro, di un percorso che, se ben strutturato, aiuta ad allontanare i giovani dal malaffare. I lavori sono a buon punto, procedono alacremente. E’ stato livellato il terreno per la sistemazione del fondo dell’impianto dove sarà possibile giocare a calcio, basket, pallavolo e altre discipline sportive. Saranno pure realizzate le tribune. Insomma, tutto quanto necessario affinché l’impianto possa essere funzionale a tutti gli effetti. E’ questo, insomma, il frutto dei risultati dell’amministrazione a guida Francesco Aiello. Ecco perché possiamo tranquillamente comunicare ai cittadini che questo segnale è da considerare assolutamente positivo visto che, tra l’altro, la giunta si occupa di effettuare un attento monitoraggio sull’andamento dell’iter. Qualcuno ci critica rispetto al fatto che tutto ci è venuto in discesa visto che ci sono state messe a disposizione ingenti risorse con i fondi Pnrr. Io direi che l’amministrazione comunale ha saputo gestire questo passaggio nella maniera più opportuna, non dimenticando che i termini sono stringenti e quindi occorre operare in maniera attenta al fine di ottenere delle risposte efficaci. Ci siamo riusciti e questo, naturalmente, ci entusiasma e ci fa andare avanti con sempre maggiore determinazione e ci fa lasciare alle spalle tutte le critiche frutto di cattiverie a buon mercato che nulla hanno a che vedere con la buona politica. Noi ci siamo, insomma, e abbiamo dimostrato quello di cui siamo capaci”.

