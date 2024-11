La Chiesa Madre San Giorgio di Modica organizza l’incontro “La Paura come Dono” con Salvo Noè

La Parrocchia Chiesa Madre San Giorgio di Modica è lieta di annunciare l’incontro “La Paura come Dono”, che si terrà domenica 10 novembre 2024 alle ore 18:00 presso la Chiesa Madre San Giorgio.

L’evento vedrà come relatore il dott. Salvo Noè, psicoterapeuta, docente in psicologia, mediatore familiare ed esperto in processi formativi. È attualmente uno dei formatori più apprezzati a livello nazionale. Recentemente ha pubblicato “La Paura come dono” un dialogo con Papa Francesco sul tema della paura, un viaggio verso la libertà interiore. In questo testo Salvo Noè attraverso il dialogo con il Santo Padre mostra come la paura può diventare un dono e per arrivarci, c’è bisogno di incontrare le tortuosità della vita.

L’iniziativa, promossa dal Chiesa Madre San Giorgio, si inserisce nel quadro delle attività di accompagnamento pastorale dedicate alle famiglie e alle coppie, promosse con dedizione e impegno dal parroco Padre Michele Fidone. Gli incontri mensili si svolgono ogni seconda domenica del mese e sono nati con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e confronto su tematiche di grande rilevanza per la vita familiare e personale.

Padre Michele Fidone estende un invito caloroso alla comunità locale, richiamandosi alle parole di Papa Francesco contenute nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, dove il Pontefice invita a farsi carico delle fragilità delle famiglie, perché oggi sono a dura prova. Questi incontri, infatti, sono un farsi carico delle fragilità, non per giudicare ma per accogliere. Un momento di accompagnamento spirituale.

“La Chiesa ha il compito di andare incontro a coloro che desiderano rimanere vicini a Dio, per aiutarli a trasformare i fallimenti e le sofferenze in opportunità di cammino verso la pienezza del Vangelo” aggiunge Padre Michele.

L’appuntamento di giorno 10, attraverso la formazione di Salvo Noè, permetterà ai partecipanti di approfondire il tema della paura, affinché possa essere vissuta come una risorsa per la crescita personale e spirituale, trasformandola in un “dono” capace di arricchire la vita di ciascuno.

Si tratta di una conferenza, aperta a tutti, che mira a offrire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e riscoprire la forza interiore. Infatti, l’evento rientra nell’ambito del percorso pastorale ispirato al capitolo ottavo dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia intitolato “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”. Questo cammino intende fornire sostegno e accompagnamento alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, promuovendo il dialogo, il perdono e la ricerca della gioia autentica dell’amore.

L’incontro si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa Madre San Giorgio di Modica. L’intera comunità è invitata a partecipare a questa preziosa occasione di riflessione e crescita condivisa. Inoltre sarà garantito il servizio animazione per i bambini.

