La Regione Siciliana acquisterà il farmaco salvavita per i bambini con il diabete

Finalmente una risposta concreta alle tante famiglie che da tempo attendevano un intervento. Grazie all’impegno costante della Federazione Diabete Sicilia – FDS -, il farmaco salvavita per i bambini diabetici sarà ora accessibile senza costi. Basta un semplice spray nasale per salvare la vita di chi si trova in una crisi ipoglicemica.

La Federazione ha lavorato instancabilmente per più di un anno, dialogando con la Regione affinché questo farmaco essenziale, il glucagone Baqsimi, non restasse più a pagamento dopo il passaggio in fascia “C”. Francesco Sammarco, Presidente della FDS, ha spiegato come ogni giorno siano stati rivolti appelli, sempre con il garbo che contraddistingue la Federazione, affinché anche in Sicilia, come già accade in molte altre regioni italiane, il farmaco fosse gratuito.

La questione ha coinvolto anche la politica regionale, in ultimo, recependo l’ennesima sollecitazione della FDS e grazie alla sensibilità di parlamentari come l’onorevole Stefania Campo, che ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, è stato possibile tenere alta l’attenzione sul tema. E ieri è arrivata la tanto attesa notizia: la Regione Siciliana garantirà per sei mesi l’accesso gratuito al farmaco, del valore di 84,17 euro, per circa duemila bambini e adolescenti tra i 4 e i 17 anni, in attesa che l’Agenzia Italiana del Farmaco riclassifichi il Baqsimi in fascia A.

La FDS continuerà a essere in prima linea, non abbasserà la guardia su questa delicata problematica. È un passo avanti che porta speranza, e che dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza.

La solidarietà e le attività delle Associazioni sono preziose nel proteggere i diritti e la salute delle persone con diabete.

Salva