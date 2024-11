Ispica, ritrovato l’anziano scomparso da una casa di riposo

E’ stata ritrovata la persona scomparsa ieri ad Ispica. Si tratta di Giuseppe Denaro, 84 anni, affetto da Alzheimer. Oggi anche un elicottero dei vigili del fuoco era stato utilizzato per le ricerche. L’uomo si era allontanato da una casa di riposo della zona di Santa Maria Maggiore a Ispica.

Assegnata a cura del personale Tas intorno alle 16,45 l’ultima zona da perlustrare ad una unità di ricerca a terra composta da volontari di protezione civile in un’area impervia sovrastante la via Sulla di Ispica, è stato rinvenuto riverso a terra, ma vigile, intorno alle 17.00 il disperso. Immediatamente sul posto si sono portati i vigili del fuoco, altri volontari di protezione civile ed il personale della Croce rossa di Ragusa che provvedeva alle prime cure in situ prima di spostare attraverso percorsi sterrati il malcapitato nell’ambulanza dove i medici della Cri e del 118 lo hanno stabilizzato per poi essere trasferito con l’ambulanza del 118 all’ospedale di Modica.

Salva