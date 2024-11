Comiso. Detenzione domiciliare per un casmeneo

La Polizia di Comiso ha eseguito a carico di un comisano 21enne, con precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, il provvedimento di esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con conseguente sostituzione della Misura in corso con la detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali.

Gli Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, già qualche giorno fa, al fine di eseguire il provvedimento accertava che il condannato non era presente presso il suo domicilio negli orari in cui lo stesso avrebbe dovuto permanere in casa, risultando inottemperante alle prescrizioni della misura alternativa dell’affidamento in prova in corso, motivo per cui veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

Alla luce di ciò venivano effettuate delle serrate ricerche ed il casmeneo veniva rintracciato a Comiso presso l’abitazione del nonno materno, provvedendo così a dare esecuzione al provvedimento in esame.

Lo stesso Vittoria, a metà ottobre, era stato deferito per porto di armi ed oggetti atti ad offendere durante un controllo di polizia, trovato in possesso di un tirapugni, nonché alla guida senza patente in quanto mai conseguita e la circolazione su di un’autovettura senza copertura assicurativa.

